Rosszul járhat, ha még nem cserélt gumit - Lapszemle

A Magyar Nemzet arról ír, hogy sorra buknak el a kórházi közbeszerzések. A Magyar Idők szerint kiemelkedő, a várakozásokat is felülmúló évet zár idén az ingatlanpiac.

A Magyar Idők értesülése szerint rövidesen eltörölheti a kormány a 65 év alatti, ellátásban részesülőkre vonatkozó bérplafont annak érdekében, hogy többeket sikerüljön bevonni a foglalkoztatásba. A kormány várhatóan szerdán tárgyalja a bérplafon eltörlését, azonban a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal egyetértésének köszönhetően hamarosan meg is szűnhet a korlátozás. Az adatok azt mutatják, hogy az uniós átlaghoz képest mind az 55–64 éves korcsoportban, mind a 65 év felettieknél jóval alacsonyabb a foglalkoztatási rátánk. Az idősebb, az öregségi nyugdíj korhatárt be nem töltött korosztály komoly munkaerő-tartalékot jelent, a munkaadók pedig jelentős kedvezményeket vehetnek igénybe foglalkoztatásuk esetén.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy sorra buknak el a kórházi közbeszerzések. A túlzott központosítással a pályázatok vesztesei akár tíz évre is kiszorulhatnak a piacról. A lap idézi a hvg.hu-t, hogy ezzel a nyertesek akár egy évtizedre is bebetonozzák magukat. Eddig már harmincmilliónál is nagyobb büntetést kapott a szabálytalanságok miatt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a Közbeszerzési Döntőbizottságtól.

A Világgazdaságból kiderül, a szakemberhiány elérte a gumiabroncs-szerelőket is, akiket béremeléssel próbálnak megtartani a vállalkozások. Emiatt drágulnak a szolgáltatások, és sorbanállásra is fel kell készülniük azoknak, akik a következő hetekben akarnak abroncsot cseréltetni. Tokaji Vilmos, a Continental Hungária Kft. értékesítési vezetőjének becslése szerint a húsz százalékot is elérheti az áremelkedés mértéke.

A Világgazdaságban arról olvashatnak, hogy a Szerencsejáték Zrt. számsorsjátékokból származó árbevétele az idén várhatóan öt százalékkal haladja meg a tavalyit, megközelítheti a 145 milliárd forintot. A bővülés egyik fő oka a játékszervező szerint az, hogy tavaly nem voltak igazán jelentős főnyeremény-halmozódások, míg az idén már több rekord született, az ötös lottón például volt egy 2 és egy 3 milliárd forintig halmozódó főnyeremény is.

A Magyar Idők szerint kiemelkedő, a várakozásokat is felülmúló évet zár idén az ingatlanpiac. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke úgy véli, a következő évek során még kiugróbb eredményekre van kilátás. Takács Ernő kifejtette, hogy az irodapiac robbanás előtt áll, a fejlesztők számos projektet indítottak, mivel a magyar gazdaság növekedése miatt egyre több jó minőségű munkahelyre van szükség.

A Magyar Nemzet azt írja, közhely, hogy idehaza nagy a hiány informatikai szakemberekből. Az ágazatban húsz-harmincezer betöltetlen álláshelyet tartanak számon, arról ugyanakkor kevesebb szó esik, hogy ezen belül pontosan mely feladatok elvégzésére keresnek szakembert. Ez pedig alapvetően fontos információ lenne, mert ennek hiányában például hiába írt ki OKJ-s, vagyis felnőttképzési pályázatot informatikai képzésre a Nemzetgazdasági Minisztérium, a program sikere legalábbis kérdéses lesz. Szakértők szerint az államnak és azon keresztül az oktatásnak azért kellene ismernie a részleteket, mert azok hiányában informatikai munkaerőhiányról beszélni értelmetlen – körülbelül olyan, mintha nem vennénk tudomásul, hogy az építőiparban a kőművesek mellett ácsok, villanyszerelők és mérnökök is dolgoznak, természetesen egész más képzettséget és készségeket igénylő feladatkörökben.

