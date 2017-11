Gulyás Gergely: ennek az ügynek a CEU-nál ezerszer nagyobb botrányt kellene kiváltania

A román kormánnyal való viszonyra vonatkozó kérdésre a Fidesz frakcióvezetője azt válaszolta: a romániai belpolitikához hasonlóan hullámzó, hozzátéve, hogy

a kétfejűség sok szempontból okozza a stabilitás hiányát.

„Ott nehezen jön létre stabil kormány. Talán a jelenlegi túléli azt, hogy a szociáldemokrata párton belül is komoly feszültségek vannak, hiszen a valós hatalomgyakorló és a pártelnök a törvényhozás elnöke, miután a büntetett előélete miatt kormánytisztséget nem viselhet, nem lehetett miniszterelnök. A baj az, hogy a nemzetiségi jogok gyakorlásával kapcsolatban számtalan alapos, jogos kritikánk van. Magyar tisztségviselők ellen most is folynak kifejezetten koncepciós szempontokkal indított büntetőeljárások.”

Gulyás Gergely kiemelte, gyorsan meggondolta magát a román kormány, amikor valamelyik nemzetközi szervezettel való kapcsolat blokkolását helyezte kilátásba a magyar kormány.

„Ha szükséges, él ilyen módszerekkel a magyar kormány, most éppen az Ukrajnával szembeni vitában vagyunk kénytelenek. Ott éppen

a NATO-Ukrajna párbeszédet blokkoljuk.”

Gulyás Gergely emlékeztetett, Magyarországon nagy vitákat váltott ki a CEU-ügy, ugyanakkor úgy vélte, a beregszászi magyar egyetem és 106 magyar gimnázium bezárását jelentő ukrán nyelvtörvénynek ezerszeresen nagyobb botrányt kellene kiváltania.

„Amilyen eszközzel lehetett, a magyar kormány korábban is élt, de több mindennel lehet, ha kitágul az európai mozgástér. Ez nemcsak attól függ, hogy a bevándorlás kérdésében igazunk volt, hanem attól is, hogy az ország mennyire erős. Ha államcsőddel kell szembenézni, ahova a szocialisták 2008-ra vezették az országot, kevésbé lehet hatékony külpolitikát folytatni, mert arról kell tárgyalni, kitől kap megalázó feltételek mellett hiteleket. Mivel ma nem ez a helyzet, nő az ország külpolitikai mozgástere.”

A belpolitikai stabilitás és a gazdaság ereje, a növekedés minden államnak növeli a mozgásterét – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

