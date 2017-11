Szavaznak ma az Európai Ügyészség ügyében

Több olyan ellenzéki javaslat tárgysorozatba-vételéről is dönt ma az Országgyűlés, amelyet korábban nem is engedett volna a Ház elé a kormánypárti többség. Így szavaznak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásra-, illetve a Fidesz korábbi kampányköltségeinek vizsgálatára benyújtott előterjesztésekről is.