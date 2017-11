Nagy fejlesztés a Péterfy kórházban

A közlemény szerint az 1,5 teslás MR-készülék a traumatológia teljes idegsebészeti MR-feladatát képes elvégezni: a koponya, az ízületek és a lágyrészek diagnosztikáját is.

A most üzembe helyezett berendezés tágabb vizsgálóterének köszönhetően az átlagostól eltérő testalkatú betegek ellátása is biztosítható. A korábbi, 60 centiméteres átmérőnél nagyobb, 70 centiméteres mágnesnyílás nemcsak kényelmesebb használatot biztosít, hanem lehetővé teszi a nagyobb testkörfogatú páciensek vizsgálatát is. A gép előtere és az operátori helyiség is nagyobb, ami tovább javítja a komfortérzetet.

Emellett a szerkezet lehetővé teszi a kontrasztanyag nélküli, angiográfiás vizsgálatokat is, amelyek így a kontrasztanyagra érzékenyek számára sem okoznak komolyabb panaszokat.

A berendezést az Affidea Diagnosztika működteti, a cég a Péterfy Sándor utcai kórházban található telephelyén 24 414 MR-vizsgálatot végzett el tavaly, és idén novemberig is már csaknem húszezret - írták.

Magyarországon száznégy CT- és hatvanöt MR-készülék üzemel,

ezek közül tizenkét CT-t és kilenc MR-t az Affidea működtet, ezzel a legnagyobb hazai magánszolgáltatónak számít a képalkotó diagnosztikában. Az Affidea az elmúlt 26 évben 16 milliárd forintot ruházott be a hazai egészségügybe, csak 2017-ben 1,3 milliárd forint értékben fejlesztett.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!