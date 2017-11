Hátizsákokra pályázik a rendőrség - lapszemle

A Magyar Nemzet úgy tudja, hatalmas a lemaradás a fővárosi közszolgáltatásokban, főként a tömegközlekedési közbeszerzések akadoznak, emiatt a BKV-nál csak rendkívüli intézkedésekkel tudják előteremteni a napi működéshez szükséges alkatrészeket. Az idén nyáron 100 millióról 150 millió forintra emelt értékhatár fölötti pályázatokért 2016-tól a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. a felelős. A lap szerint a Fővárosi Közgyűlés januárban dönthet a fideszes érdekkörök nyomására létrehozott társaság felszámolásáról. A cég ugyanis nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – miszerint, ha központosítják a főváros intézményeinek és cégeinek közbeszerzéseit, átláthatóbb, hatékonyabb és olcsóbb lesz a működés –, és egyre nagyobb kárt okoz.

A Világgazdaság az Európai Unió közbeszerzési értesítője alapján azt írja, az Országos Rendőr- Főkapitányság országos baleset-megelőzési bizottsága 181,7 millió forintos közbeszerzést írt ki 46 ezer hátizsák beszerzésére, a keretösszegtől az ajánlattevő akár harminc százalékkal is eltérhet. A kiírás szerint az önmagába hajtható kirándulótáskákat fel kell szerelni fényvisszaverő felülettel, ami a közlekedés során nagyobb biztonságot nyújt. A táskák általános iskolásokhoz kerülnek majd.

A Magyar Hírlapból megtudhatják, mivel hamarosan néhány vasútvonal alkalmas lesz a jelenleginél nagyobb sebességű közlekedésre, új InterCity kocsikat is vásárol a vasúttársaság, amelyek 2019-ben jelenhetnek meg a belföldi közlekedésben. A MÁV-Start Zrt. szolnoki járműjavító üzemében húsz, saját fejlesztésű és nemzetközi forgalomra is alkalmas IC+ kocsi előállítását kezdték meg, az első két jármű jövő tavasszal gördülhet ki a gyárkapun. Először többcélú, így kerékpárok és kerekesszékek szállítására is alkalmas kocsik, majd másodosztályú, termes járművek készülnek. Ezt követően épülnek első osztályú kocsik is.

Jövőre 260 - 280 milliárd forinttal enyhülnek a vállalkozások és a lakosság terhei – mondta a Magyar Időknek a nemzetgazdasági tárca vezetője. Varga Mihály közölte: a kormány arra törekszik, hogy a gazdasági eredményekből mindenki részesülhessen, ezt szem előtt tartva fizetnek ki a napokban a nyugdíjasoknak nagyjából hatvanmilliárd forintot, decemberben pedig ezért juttatják el az érintettekhez az összesen húszmilliárd forint értékű Erzsébet-utalványokat. A miniszter komolytalannak és kétségbeesettnek nevezte az ellenzéki ígérgetéseket.

A Világgazdaság szerint szárnyalt a tőzsde, jelentősen megnőtt a brókercégek forgalma az idén: a Magyar Nemzeti Bank friss adatai alapján a tőzsde azonnali piacán lebonyolított forgalom a harmadik negyedév végére elérte a 4242,5 milliárd forintot, ez több mint 7 százalékkal magasabb a tavalyinál. További pozitív fejlemény, hogy miközben a saját számlás forgalom kevesebb mint 3 százalékkal bővült, az ügyfelek megbízásai alapján teljesített tranzakciók volumene csaknem 8 százalékkal nőtt, 3546,4 milliárd forintra. A szépen emelkedő részvényárfolyamok hatására a devizabelföldiek tőzsdei ügyleteinek értéke majdnem 12 százalékkal nőtt 2016 első kilenc hónapjához képest.

A Magyar Nemzet iparági forrásokra hivatkozva azt írja, várhatóan idén már nem készül el az új jogszabály az elektromos autók töltésére használt áram extra adóztatásáról. A lap úgy tudja, a törvény pontos szövegét továbbra sem dolgozták ki a nemzetgazdasági tárca szakértői, nem zajlottak le a szakmai egyeztetések sem, és egyelőre a kormányzaton belül is vita van az adóztatás mértékéről és mikéntjéről. Többek között továbbra sem dőlt el például az, hogy minden elektromos autóba töltött villamos energiára kiveti-e a kormány a jövedéki adót, vagy csak a töltőállomásokon eladott energiára.

