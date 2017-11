Ritka pillanat: egyetértés az Országgyűlésben

A fideszes Selmeczi Gabriella által beterjesztett javaslat kimondaná, hogy a 12 év alattiak sérelmére elkövetett szexuális cselekményeknél nem mérlegelhető, hogy a gyermek beleegyezett vagy erőszakkal történt, amennyiben mindezt hozzátartozó követte el vagy olyan ember, akinek a felügyeletére volt bízva a gyermek. Ezen esetekben tehát a bírónak öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztést kell kiszabnia.

"Felállítjuk azt a vélelmet, hogy a 12 év alatti gyermek akaratnyilvánításra képtelen. A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények morális és erkölcsi értelemben is a legsúlyosabb bűncselekmények, ezek közül is kiemelten kell büntetni azokat a cselekményeket, amikor pont az az elkövető, akinek gondoskodnia kellene a gyermekről."

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a kormányzat támogatásáról biztosította az előterjesztőt, ahogy Horváth László, a Fidesz vezérszónoka is.

"Az alaptétel az, hogy a gyermeknek a biztonsághoz való joga, a védelemhez való joga az minden más jogot megelőz, minden másnál előrébb való."

Az MSZP-s Bárándy Gergely maga is támogatta az elképzelést, ám – korábbi javaslatára emlékeztetve a Házat – szigorúbb büntetést is elképzelhetőnek tartott.

"Az bevezetne egy még szigorúbb minősített esetet, mint amit a mostani tartalmaz, eszerint nem 15 év lenne a maximum, hanem 5 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel lenne büntethető, ha 12. életévét be nem töltött személlyel szemben azonos alkalommal, egymás tevékenységéről tudva, többen követik el a bűncselekményt."

Vágó Sebestyén a Jobbik részéről szintén úgy látta, hogy a törvény legszigorúbb eszközeivel kell lesújtani az ilyen bűncselekmények elkövetőire.

"Természetesen a mi frakciónk is támogatni fogja ezt a törvényjavaslatot, sőt előrebocsájtom azt is, hogy Bárándy Gergely előbb ismertetett módosító indítványait is támogatni fogjuk, amennyiben ezt előterjeszti."

Selmeczi Gabriella zárszavában rámutatott, hogy Bárándy Gergely javaslata csaknem szigorúbb büntetést tartalmaz, mint ami emberölésért kiszabható, ám a szabályozás arányosságára is figyelmet kell fordítani.

