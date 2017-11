Csődközelbe fújta a szél a fóliasátras kistermelőket - lapszemle

A Magyar Nemzet arról ír, hogy szívbeteg babát hagytak szülei egy nyugat-magyarországi kórházban. A súlyos beteg kisfiú már túl van egy rendkívül bonyolult műtéten, de még több beavatkozás vár rá. Szeptemberben egy Győr-Moson-Sopron megyei kórházban hagytak a szülei egy hat hónapos kisfiút, miután kiderült, hogy szívbeteg.

A Magyar Hírlap cikkéből kiderül: közel 13 ezer nyelvvizsgát honosított az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja 2012 óta, a legtöbbet tavaly, közel 2500-at. A leggyakrabban az angol nyelvvizsga honosítását kérik, a második helyen a német nyelvvizsga áll.

A Magyar Idők írása szerint napokon belül vádat emelnek a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja ellen. A férfit várhatóan emberölési kísérlettel és terrorcselekmény előkészületével is megvádolják, amiért akár életfogytiglan tartó szabadságvesztés is kiróható. A gyanúsítottról két elmeorvosi vizsgálat is megállapította, hogy büntethető.

A Magyar Idők arról ír, hogy csődközeli helyzetbe kerültek a fóliasátras kistermelők, az október végi viharos szél ugyanis óriási károkat okozott a megélhetésüket biztosító eszközökben. A lap úgy tudja, a fóliasátrak mellett sok helyen a növények is sérültek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mintegy százmillió forintos támogatást kér a kormánytól a károsult termelők megsegítésére.

A Világgazdaság összeállításából kiderül: a tisztán elektromos meghajtású autók állami támogatásának tavaly október végi bevezetése óta 437 támogató okiratot adtak ki, a támogatások összege összesen 775 millió forint. A jelentkezők 30-35 százaléka magánszemély. A lap által megkérdezett importőrök szerint a támogatás ösztönző, de az adminisztráció bonyolult és hosszadalmas, ráadásul a másfél millió forintos állami támogatást akár hónapokon keresztül a kereskedőknek kell megelőlegezniük.

A Portfolio cikke szerint a norvég alap megválna minden olaj- és gázipari befektetésétől. Ez közel 380 céget és 35 milliárd dollárnyi befektetett vagyont jelent. A tavalyi adatok szerint ez a legnagyobb magyar olajipari céget is érintené, ahol a norvég alap közel 2 tized százalékos részesedése nagyjából 3,5 milliárd forintot ér, ami a részvények mintegy másfél napos forgalmának felel meg.

