Mézeskalácssütéssel indul az ökumenikusok adománygyűjtése

Mézeskalácssütési akcióval vezeti be 22. karácsonyi adománygyűjtő kampányát az Ökumenikus Szeretetszolgálat. Színművészek, olimpikonok, énekesek fognak össze és 1353 mézeskalács szívet sütnek, amely a segélyszervezet 1353-as adományvonalára utal - mondta az InfoRádióban Gáncs Kristóf.

Idén 22. alkalommal indítja el az Ökumenikus Segélyszervezet a szeretet.éhség. elnevezésű, országos, adventi pénzadománygyűjtő akcióját – mondta el a szervezet kommunikációs igazgatója, hozzátéve, már sokaknak ismerős lehet az ünnepi összefogás nagy mézeskalácsszív-emblémája.

„Idén is nagyszabású mézeskalácsszívsütési akcióval vezetjük fel az összefogási akciót. Az első 1353 darab mézeskalácsszívet az Akvárium Klubban sütjük meg és díszítjük fel sok híresség, sztár és önkéntes segítségével.”

Gáncs Kristóf kiemelte, az akció jelképezi azt a sokszínű összefogást, ami lehetővé teszi, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben segítse a rászorulókat.

„Az Akviárium Klubban olimpikonok – Gyurta Dániel, Risztov Éva, Berki Krisztián, Verrasztó Evelyn – csatlakoznak hozzánk, lesznek velünk zenészek – Wolf Kati, Vastag Csaba, a Hooligans együttes tagjai -, illetve színészek, például Nagy Ervin. Reméljük, sokan hallják meg az üzenetünket: elkezdődött, itt az idő, lehet adományozni a mézeskalácsok számával megegyező számú, 1353-as adományvonalon, egészen az év végéig.”

Az Ökumenikus Segélyszervezet egyre bővülő közösség, évről évre egyre többen csatlakoznak az összefogáshoz, tavaly az adományozók száma megközelítette az egymilliót – hangsúlyozta Gáncs Kristóf.

„Reméljük, idén is sokan csatlakoznak akár csak egy, az 1353-as telefonszámra indított hívással az akcióhoz. Az adománygyűjtésnek az is célja, hogy a segélyszervezet az egész évben, a hétköznapokban is segíthesse a rászorulókat.”

