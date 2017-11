Szombaton a nap első felében még szürke, borús, kicsit esős időjárás lesz, de napközben egy hidegfront vonul át az ország felett, ennek hatására, kitisztul az ég, egyre több helyen kisüt a nap, és megszűnik a csapadék is. Viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik a szél, de ez különösebb problémát várhatóan nem fog okozni - tudta meg az InfoRádió Alaga Tamástól.

A meteorológus szerint vasárnap és hétfőn változékony lesz az időjárás, rövidebb napos időszakokra számíthatunk, a szél erősebb lesz, mint a korábbi napokban, mert jelentősen hidegebb levegő áramlik majd fölénk.

"A záporok mellett a hegyekben hózáporok is lehetnek, és fokozódik majd: kedden, amikor ismét több felhő érkezik, már akár sík területeken is lehet számítani hóra. Néhol meg is maradhat, de nagyon nagy mennyiségre azért nem kell gondolni, kifehéredhet a táj, de

tartós, nagy mennyiségű hóra nincs kilátás, inkább csak ízelítőt kapunk a télből"

- mondta az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

Átmenetileg lesz csak ilyen télies az időjárás, a hét első felében a hajnali hőmérséklet országszerte fagypont alatt alakul, a mínusz 6-7 fok sem lesz ritka, de napközben mindenhol fagypont fölél melegszik a levegő, a 4 és 8 fok közötti érték pedig az ilyenkor szokásosnak felel meg.

Kapcsolódó hanganyagok Régen látott időjárási jelenség közelít Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!