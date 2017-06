Komoly áldozatai lehetnek a 3-as metró drágább felújításának

Várhatóan a 3-as metró három felújítási szakasza közül a déli szakaszon indulhatnak meg a közeljövőben a felújítási munkálatok - jelentette be Tarlós István. Az MSZP szerint a főpolgármester hosszan mosakodott a drágább metróberuházás miatt.

Nem hozott eredményt Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester megbeszélése a 3-as metró infrastrukturájának felújítása ügyében.

A kormány által korábban 137,5 milliárd forintos kerettel elfogadott uniós fejlesztés 37,1 milliárdos többletköltsége kérdésében egyelőre hajthatatlan a kormányfő: nem ad pénzt - írta a Magyar Nemzet.

Egyetlen lehetősége maradt még a kormánypárti főpolgármesternek: ha június 7-én a kormányülésen személyesen győzi meg a kabinetet, ezt pénteken meg is erősítette: ott lesz és elmondja elképzeléseit a metrófelújításról.

Bejelentette azt is, hogy a déli szakasz állomásai és az alagút teljes felújítása megkezdődhet, ha erre megadja az engedélyt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) - jelentette be Tarlós István főpolgármester, hozzátéve, hogy ebben az esetben kora ősszel indulhatnak meg a munkálatok.

Muszáj felújítani Napról napra növekszik az utazás kockázata a 3-as metrón, s ha a kormányzat nem fizeti ki a felújításhoz szükséges többletköltségeket, ne adja az Isten, hogy katasztrófa történjen – reagált Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke a Magyar Nemzetnek arra, hogy az elmúlt napokban felvetődött, akár el is maradhat a rossz állapotú metróvonalon az infrastruktúra rekonstrukciója.

A további szakaszok - az északi és a középső - esetében egy évük van arra, hogy megpróbáljanak olcsóbb ajánlatokat begyűjteni.

"Összetett problémával állunk szemben", és

észre kell venni a felújításra vonatkozó ajánlatoknál, hogy nem az anyagárak ugrottak meg, hanem a díjak.

Ennek az az oka, hogy "az iparosok tekintélyes része elment" - mondta Tarlós István.

Kifejtette, a jelenlegi helyzet az, hogy a négy tenderre beérkeztek az ajánlatok, és négy jogilag független tenderről van szó: a három felújítási szakaszra van három, az állomásokra vonatkozó tender, a negyedik tender pedig az alagút felújítására vonatkozik. Továbbá van egy érvényes 137,5 milliárd forintos támogatási szerződés.

A négy tender közül kettő kezelhető, az alagút felújítása esetében például 15 százalék körüli a költségtúllépés

- közölte Tarlós István.

Kijelentette, "életszerű feltételezni", hogy a 137,5 milliárd forintos fedezet alapján az alagút és a déli szakasz állomásai esetében elindulhatnak a felújítási munkálatok. Ha az NGM megadja a szerződéskötésre az engedélyt, akkor megkezdődhet a munka - fűzte hozzá a főpolgármester.

Vagy hitel, vagy elmaradó beruházások

A főpolgármester hosszan mosakodott és még egy nemzetközi tanulmányt is talált arra, hogy miért drágább a metrófelújítás, mint három hónappal ezelőtt - mondta az InfoRádiónak Horváth Csaba fővárosi szocialista képviselő.

Szerinte annak, hogy Tarlós Istvánnak már kezd tetszeni a magasabb ár, összefüggésben lehet azzal, hogy "Orbán Viktorral való találkozásán az derült ki, hogy Budapestnek kell előteremtenie azt a 30-40 milliárdos többletköltséget, amit a kormányközeli, fideszközeli vállalkozók magas ajánlata jelent."

A második tenderre is magasabb árajánlatok érkeztek a vártnál, de Tarlós István szerint ha a Közbeszerzési Döntőbizottság is elfogadhatónak tartja, akkor egy 15 százalékkal magasabb ajánlatot ki tud gazdálkodni, de ez azt jelenti, hogy elmaradhatnak jelentős beruházások is.

Ezzel kapcsolatban Horváth Csaba elmondta: például a váralagút és a Lánchíd felújítása eshet ennek áldozatul, de vannak kisebb útfelújítások, útépítések, amelyek néhány milliárdos tételét vonhatja meg Tarlós István. Vagy esetleg az utcák takarításából is visszavehet.

Hangsúlyozta: "a kezdeti szakasz, amire Tarlós hivatkozott, önmagában 10 milliárdos többletterhet jelent. Ekkora tartaléka pedig egy olyan városnak, amely 125 milliárdos hiánnyal fogadta el a költségvetését, nyilvánvalóan nincs."

Ha tehát a főváros nem kap állami segítséget, akkor vagy elmaradnak beruházások, vagy növekszik a főváros adósságállománya.

Római-part

A római-parti védművel kapcsolatban azt közölte, hogy a tervezés a vége felé jár. A részterveket és a környezeti hatásvizsgálati dokumentumokat június 7-ig észrevételezik, a Fővárosi Csatornázási Művek 42 napra becsüli a környezeti hatásvizsgálat eljárását, a vízjogi engedélyeztetés becsült időtartama két hónap.

Tarlós István közölte: a tendertervek július végére készülnek el, a tenderkiírás szeptemberre várható, ennek becsült időtartama körülbelül négy hónap. Ez azt jelenti, hogy december végére, legkésőbb január elejére szerződés lehet. Februárban, de legkésőbb március elején a munkálatok megkezdődhetnek, és a tervezett befejezési időpont 2019. nyár vége, ősz eleje - jelezte.

Kérdésekre válaszolva a főpolgármester elmondta, ha a metrófelújítás ügyében netán a főváros magára marad, akkor azért a saját erejére hagyatkozva is mindent elkövet, és ha másképpen nem megy, akkor hajlandók átcsoportosítani is az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programon (IKOP) belül. Ehhez valamiféle állami garanciára szükség lenne - jegyezte meg.

A Széll Kálmán térről szólva arról beszélt, nem jó, hogy három cég üzemelteti a teret, ezért egyet kell kinevezni, továbbá a hibák felszámolására megtörténtek az utasítások.

