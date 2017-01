Az X-faktor sztárját kérte fel Trump

Míg Barack Obama beiktatásán Beyoncé és Aretha Franklin is fellépett, a Donald Trumpnak szervezett ünnepségen egyelőre nem tolonganak a sztárok. A The Wrap című portál írt arról, hogy a beiktatást szervező bizottság még fizetni is hajlandó a fellépőknek, amire korábban nem volt példa.

Az egyik megkeresett énekes Rebecca Ferguson volt. A 30 éves sztár – aki 2010-ben az X-faktor brit verziójában tűnt fel – a Twitteren erősítette meg a felkérést, de jelezte, hogy feltételt is támasztott. A brit énekes csak akkor hajlandó színpadra állni Washingtonban, ha Billie Holliday Strange Fruit című, híres rasszizmusellenes dalát adhatja elő.

A republikánus politikus csapatának válasza még nem ismert.