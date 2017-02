Ma mindenki azt lesi: mit csinál Mici és Ursula

A világ sok kultúrájára volt jellemző a múltban, hogy állatok viselkedéséből próbáltak az eljövendő időjárásra következtetni. Ezek az állatjóslások a szájhagyomány útján terjedtek, és sokszor valós tapasztalatokra is épültek. Február másodikához, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez - amelyet régen tavaszkezdő napként is emlegettek - két különböző, állathoz kötődő időjárás-előrejelző népi bölcsesség is kapcsolódik. Az egyik szerint: "Gyertyaszentelő napján inkább a farkas ordítson be az ablakon, minthogy süssön a nap", vagyis ha szép, enyhe idő van, akkor még sokáig elhúzódik a tél.

Ugyanilyen következtetésre jutottak azok is, akik barna medvékhez kötötték megfigyelésüket: ha meglátja árnyékát, visszabújik, mert még hosszú, kemény tél áll előttünk. Ha azonban odakint csikorgó hideggel szembesül, érzi, hogy hamarosan tavaszodni kezd. A barna medvék, a közvélekedéssel ellentétben, azonban a természetben nem alszanak téli álmot, csak rövidebb-hosszabb pihenőt tartanak a fagyos időszakban földbe vájt üregekben, esetleg barlangokban.

A Szegedi Vadasparkban 2015 tavasza óta gondoznak barna medvéket, így csütörtökön délelőtt a látogatók megfigyelhetik Mici és Ursula viselkedését. A medveles előtt az érdeklődők a Természetvédelmi Oktatóközpontban finom csemegét is készíthetnek az állatoknak, amelyek - ha előjönnek - biztos lelkesen el is fogyasztják azt. A kifutónál tett látogatás után a vendégek "medveöltöztető" foglalkozáson vehetnek részt, vagy ha kedvük tartja, kígyót, teknőst és csótányt is simogathatnak a terráriumházban.