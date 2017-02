Nem fogja elhinni, kik bíznak az internetes társkeresőkben

A felmérés során megkérdezettek csaknem 80 százaléka mondta azt, hogy ismer legalább egy Magyarországon is működő társkereső oldalt.

A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek több mint felének van olyan ismerőse, aki maga is internetes társkeresőn találta meg a párját, ráadásul több mint 10 százalékuknak háromnál több ilyen ismerőse is van.

Érdekesség, hogy a férfiak kevesebb ilyen ismerőssel rendelkeznek, mégis jobban bíznak a társkereső oldalak sikerességében. A férfiak és a felsőfokú végzettségűek ugyanis jobban hisznek abban, hogy társkereső oldalak segítségével lehet ismerkedni, mint a nők vagy a közép és alapfokú végzettséggel rendelkezők – derült ki a felmérésből.

A kutatásban résztvevők 21 százaléka talált már párt internetes oldalon. Legnagyobb arányban a harmincas korosztály számolt be erről, közülük ugyanis minden harmadik megkérdezettnek volt már (vagy most is tart) online társkereső oldalon indult kapcsolata.

A felsőfokú végzettségű, diplomás megkérdezetteknél, valamint a fővárosiaknál még magasabb ez az arány, előbbiek csaknem 25 százaléka, míg utóbbiak több mint 30 százaléka talált már párt az interneten - derült ki a felmérésből.