Kiállítják a ruhát, amelyben Diana hercegnő Travoltával táncolt

A Diana: Her Fashion Story című tárlatra összeválogatott 25 ruha között szerepel az az éjkék bársony esélyi, amelyet Diana 1985-ben viselt egy fehér házi hivatalos vacsorán, amelyen John Travoltával is táncolt, valamint a néhai hercegnő magasnyakú, gyöngyökkel kirakott "Elvis" ruhája is.

A tárlat célja, hogy bemutassa Diana stílusának fejlődését és kedvenc divattervezőivel való kapcsolatát. A kiválasztott ruhák közül mindössze pár darab van a Historic Royal Palaces, a brit királyi paloták fenntartásáért felelős jótékonysági szervezet birtokában, a többi egyebek között az Egyesült Államokból és Chiléből érkezett, ahol divatmúzeumokban őrzik őket.

"A tárlatunk egy olyan fiatal nő történetét mutatja be, akinek gyorsan meg kellett tanulnia az uralkodói és diplomáciai körökben elfogadott öltözködési szabályokat, és aki mindeközben ráirányította a figyelmet a brit divatiparra és tervezőkre" - mutatott rá Eleri Lynn, a kiállítás kurátora, hozzátéve, hogy Diana idővel megtanulta, miként kommunikáljon a ruhái segítségével. A néhai hercegnő egyik ruháján például Szaúd-Arábia nemzeti madara, a sólyom látható.

Diana, aki 15 évet élt a Kensington-palotában. 1997-ben szenvedett halálos autóbalesetet Párizsban.