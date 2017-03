Benyúlt a konyhaablakon a maci

Egy lakóház nyári konyhájának ablakát törte be a hargitai Etéden a medve csütörtökre virradó éjszaka, de a gazdasági épületet is megrongálta és juhokat pusztított el. Az igazi veszély abban rejlik, hogy ha ilyen közel merészkedik a medve a lakott területekhez, nagy az esélye, hogy emberrel találkozzon, akit félelemből is életveszélyesen megsebesíthet - hangsúlyozta Kolumbán Dávid megyei tanácsos, aki jelentette az esetet Hargita Megye Tanácsánál.