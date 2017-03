Botrány a busójáráson: nőket fogdostak

Kamasz lányt molesztált egy busó a busójárás utolsó napján – panaszkodott egy apa névtelen levélben a bama.hu-nak.

"Láttuk, hogy a busók a lányokkal viccelődnek, incselkednek. Egyikük odalépett a 15 éves lányomhoz, semmi rosszra nem gondoltunk – mikor azonban domborulatait megfogdosta, majd haladt tovább a tömegben, már nem volt annyira vicces. Lányom is méltatlankodott, érthető módon zavarták a történtek. Kis idő elteltével másik két busó fogta közre, néhány másodperc erejéig – amikor a kislány „kiszabadult”, sírva fakadt. Mint kiderült, szemérmetlen módon végig tapogatták" – panaszkodott a szülő.

A busójárás szervezői azt mondták: aki a mohácsi rendezvényre látogat, annak tisztában kell lennie azzal, hogy mire számíthat.

– Mi is az újságból értesültünk a történtekről, sem minket, sem az önkormányzatot nem keresték meg panasszal – magyarázta Hegedűs Emese főszervező a Blikknek. – A busójárás hagyományához hozzátartozik, hogy körbeveszik, megölelgetik a lányokat, asszonyokat, akár meg is fogdossák őket. Emellett a termékenységi rituáléknak különböző tárgyai is jelen vannak a felvonuláson, például a famatyi, ami egy mozgatható falloszú férfi bábu, vagy a bikacsök, ami gyakorlatilag a bika szárított pénisze, amire masnit kötnek, és a lányokat böködik, simogatják vele. Nem véletlen, hogy a hagyományos busójárás fontos részei voltak a jankelék, akik távol tartották a busóktól a gyerekeket. A honlapunkon található fotókon, videókon világosan látszik, hogy milyen is a busójárás. Külön felhívjuk mindenki figyelmét: ne ijedjenek meg, nem fogják sem bántani, sem elrabolni őket!

Később kiderült, más nőket is molesztáltak az idei busójáráson. A Bors megkérdezte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságot, de sem feljelentés, sem bejelentés nem érkezett szexuális zaklatással kapcsolatban.