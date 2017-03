Jönnek a tomboló hóviharok

Eddig több mint 7800 repülőjáratot töröltek a keleti parti városokban, leállították a New York és Boston közötti vasúti közlekedést, s vastag hótakaró borítja például a szövetségi fővárost, Washingtont, Philadelphiát, New Yorkot, Bostont is.

A viharzóna Nyugat-Virginiától Marylanden és Ohión keresztül Massachusetts államon át egészen a kanadai határnál fekvő Maine államig húzódik, a tengerparti vidékeken erős - helyenként percenkénti 80-100 kilométeres erősségű széllel párosul. Pennsylvaniából, New York államból és Vermontból 30-50 centiméteres hóról érkeznek jelentések. Virginiában több mint százezren, New Jerseyben mintegy 40 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül. A nagy amerikai televíziók és a közszolgálati rádió hírei folyamatosan arra figyelmeztetik az embereket, hogy életveszélyes autóval közlekedni. Virginiában, Marylandben, Pennsylvaniában, New Jerseyben és New York állam 62 megyéjében rendkívüli állapotot rendeltek el. A térség nagyvárosaiban, így például Washington DC-ben, Baltimore városában, Philadelphiában, New Yorkban és Bostonban tanítási szünetet rendeltek el, s a kormányzati hivatalok is zárva maradtak.

Trump elnök kedden reggel Twitter-üzenetben figyelmeztette honfitársait, hogy legyenek óvatosak és figyeljenek a helyi tisztségviselők intelmeire.

Az előrejelzések szerint a hóviharok és a cudar időjárás valószínűsíthetően csütörtökig tart.