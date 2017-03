Kókuszágyúval lődöztek, kijöttek a rendőrök

A diákok - elmondásuk szerint - egy antarktiszi művészeti kiállításra építették az embermagasságnál is hosszabb csővel és fém talapzattal rendelkező (öt méter hosszú, két méter széles) eszközt, amit ki akartak próbálni, mielőtt útjára indítják.

A Monopol magazin szerint az ágyú Julian Charriere svájci alkotó a The Purchase of the South Pole (A Déli-sark megvétele) elnevezésű művészeti projektjének része.

A rendőrség akkor szerzett tudomást a "fegyverről", amikor egy férfi kihívta őket, mert őt és kutyáját majdnem eltalálta egy kókuszdió. Az eset március elsején történt, a férfi a város egyik ipari kerületében sétáltatta kutyáját.

Azt mondta, egy nagy durranást hallott, majd elsüvített mellette egy gömb alakú lövedék, amely végül egy közeli lámpaoszlopot talált el.

A kiérkező rendőrök elvitték a kókuszágyút, hogy

megvizsgálják, nem sérti-e a fegyverhasználatot szabályozó törvényt.

A svájci művész a pénteken nyíló első antarktiszi biennáléra szeretné eljuttatni az ágyút.