A jeges Dunából mentett ki egy embert az élsportoló

„Budapestről jöttem haza kocsival egy továbbképzésről, és lementünk a kikötőbe édesapámhoz, aki ott dolgozik. Nővérem vette észre, hogy a farakodó magasságánál valakit sodor a víz. Először azt hittünk, hogy rosszul lát, de gyorsan kiderült, hogy sajnos nagyon is jól. Ekkor kiabálni kezdtünk a hajósoknak, hogy dobják be a mentőkerekeiket, de nem volt értelme, mert legalább húsz-harminc méterre volt a fuldokló a hajóktól. Valaki értesítette a mentőket, rendőrséget és a tűzoltókat, de a legtöbben csak leblokkoltak a látványon és tanácstalanok voltak” – emlékezett vissza a judoinfo.hu-nak Csikós László a múlt kedden történt esetre.

A sportoló felrohant a kikötőben álló egyik hajóra, és a kapitánytól próbálta elkérni a mentőkereket.

„Nem értette mit akarok, de végül egy matróz odaadta. Sajnos a hajóktól is túl messze volt a srác, így nem volt mit tenni: levetkőztem kisgatyára, és a belső hajóról beugrottam a Dunába.

Nagyon megijedtem, mert amikor már majdnem odaértem eltűnt a vízben, és azt hittem mindennek vége. De szerencsére újra felbukkant.

Láttam rajta, hogy felpuffadt az arca és a bal szeme is megsérült. Szemből érkeztem hozzá, és odanyújtottam a mentőkarikát. Ő belekapaszkodott én pedig a másik oldalról fogtam a segédeszközt. Közben folyamatosan beszéltem hozzá, hogy tartsam benne a lelket. Végül a betonfal végén a kőhányásnál tudtam kihúzni majdnem a Türrnél. Lejött egy munkás segíteni, hogy közösen felvigyük. A fiú azonban inkább le szeretett volna ülni, de nem engedtük. Levettük a vizes pólóját, és a bolgár kapitány adott rá egy szárazat. Hamarosan a tűzoltók is megérkeztek, és ők hoztak neki pokrócot is. Nemsokára a mentősök, és a vízirendőrök is a helyszínen voltak, és nekem így több dolgom már nem volt” – fejtette ki a hős sportoló.

