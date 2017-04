Bemutatkozott Tifani, a budapesti pingvinfióka

Pénteken, a Föld Fesztivál első napján mutatkozott be a nagyközönségnek Tifani, a négyhónapos pingvinfióka. A veszélyeztetett pápaszemes pingvinekkel bő három évtizede foglalkozik a magyar főváros állatkertje, ahol eddig összesen harminc fióka cseperedett fel sikeresen.

Tifani, a budapesti pingvinkolónia egyik legifjabb tagja még a tavalyi év végén, 2016. december 22-én kelt ki a tojásból. Épp a Föld napján lesz tehát négy hónapos, ami azt is jelenti, hogy bár még mindig fiókának számít, méretét tekintve már nem sokban marad el a felnőtt állatoktól. Bemutatkozása mégis most volt időszerű, hiszen az első hónapokban a közönség még nem láthatja a pingvinfiókákat.

Föld Fesztivál Tifani pénteki bemutatkozása egyúttal az öt napon át tartó Föld Fesztivál nyitóeseménye is volt. Április 21-től 25-ig az Állatkert és partnerszervezetei változatos programokkal várják a nagyközönséget.

A pingvinek állatkerti szaporításának bevált módszere szerint a tojásból kikelő fiókát először a szülőpár gondozza. Erre egy rejtett kialakítású költőüregben kerül sor, amely a fióka számára a legteljesebb nyugalmat biztosítja, ugyanakkor ezzel az is együtt jár, hogy az apróságból a nagyközönség gyakorlatilag semmit nem láthat. Bő egy hónap, általában 33 nap elteltével a fiókát a gondozók különválasztják a szülőktől, s ezután egy csaknem három hónapon át tartó utónevelési fázis következik. Ez is a színfalak mögött történik, így a közönség csak akkor láthatja az állatot, amikor a kicsi már a négyhónapos kor felé közelít, és a kolónia teljes jogú tagjává válik. Tifani esetében ennek most jött el az ideje. Mi több, április 21-én, pénteken a sajtó számára külön is bemutatták őt az Állatkert munkatársai.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben komoly múltja van a pingvinek tartásának. A régiebbi időkben sziklaugró és Humboldt-pingvineket láthatott a közönség, de a manapság bemutatott pápaszemes pingvinek tartásával is több mint három évtizede foglalkoznak Budapesten. A kolónia jelenleg 33 egyedből áll, így a magyarországi állatkertek közül nálunk látható a legnépesebb pingvin közösség.

Több mint két évtizede rendszeresen szaporítják is a pápaszemes pingvineket. Az első Budapesten kelt, és sikeresen fel is cseperedett pingvinfióka – egy Félix nevű állat – 1994-ben jött a világra. A most bemutatkozott Tifani már a 29. a budapesti fiókák sorában, és még csak nem is ő a legfiatalabb! 2017. január 17-én ugyanis a 30. fióka is kikelt: ő a Vanda nevet kapta. Vanda azonban nem csatlakozhatott Tifanihoz a pénteki bemutatón, mert sokkal kevésbé nyugodt, inkább harcias természetűnek mondható.

A pápaszemes pingvinek (Spheniscus demersus) nem a Déli-sarkvidéken, hanem Afrikában, a Dél-Afrikai Köztársaság, illetve Namíbia tengerpartjai mentén élnek. Vadonbeli állományukat 60-80 ezer más adatok szerint valamivel több, mint 100 ezer egyedre becsülik: akármelyik becslés is van közelebb a valósághoz, a faj mindenképpen veszélyeztetettnek számít. A természetes élőhelyek pusztulása mellett komoly veszélyt jelent rájuk a Jóreménység-fokát megkerülő hajóforgalom, ugyanis a nagy forgalom miatt ezeken a vizeken az átlagosnál gyakoribban a hajózási balesetek. Az ilyenkor vízbe ömlő nyersolaj, illetve üzemanyag komolyan veszélyeztetheti a pingvineket. 2000-ben egy ércszállító hajó baleseténél például mintegy 40 ezer pingvin került veszélybe. A beszennyeződött tollú madarakat egy nemzetközi csapat egyenként mosta le. A mentőmunkában akkor a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik munkatársa is részt vett.