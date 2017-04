Fiát is bevonta a munkákba a csaló csatornatisztító

A 36 éves férfi korábban is vállalt csatornatisztítást úgy, hogy a megrendelőnek hiányos, megtévesztő tájékoztatást adott, a hiba elhárításához alkalmatlan eszközt használt, majd irreálisan magas munkadíjat számolt fel.

Tevékenységébe többször a fiát is bevonta, aki édesapja módszereit ismerte, apja tudtával ő is közreműködött az ügyfelek felkutatásában, esetenként tárgyalt is velük.

A vádlottak 2016 májusában két ismeretlen társukkal a pécselyi iskolába mentek, s felajánlották szolgáltatásukat, amelyre az épületen belüli dugulás miatt szükség is volt.

A megrendelővel a fiatalkorú vádlott tárgyalt, aki a díjazás kapcsán hiányos tájékoztatást adott, és egy nyomtatványt is kitöltött, mely szerint a munkájukra ellenőrzéssel és karbantartással járó hat hónapos garanciát vállalnak.

Tevékenységük legális voltát igazolandó,

a nyomtatványon bélyegző is volt, azonban a rajta feltüntetett egyéni vállalkozás a nyilvántartásokban nem szerepel.

A vádlottak – a megrendelésben foglaltak ellenére – az épületen kívül, és olyan eszközzel fogtak neki a munkavégzésnek, amely a belső, kisebb átmérőjű csövek tisztítására nem alkalmas.

A munkát körülbelül egy óra elteltével abbahagyták, majd 29 folyóméter megtisztítása után csaknem

83.000 forintos munkadíjat számoltak fel úgy, hogy az eredeti problémát nem oldották meg.

A fiatalkorú elkövető édesapja azzal, hogy fiát a bűncselekmény elkövetésébe bevonta, veszélyeztette a gyermekének erkölcsi fejlődését - számolt be a Veszprém Megyei Főügyészség.

