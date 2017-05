Gyermeke ruhái közé dugta a kábítószert a drogbarlangot működtető apa

A korábbi élettársától külön élő, és közös gyermeküket egyedül nevelő vádlott 2014 elejétől különböző, kábító hatású tiltott anyagokat árult recski lakásán, ahol állandó vevőinek - helyieknek, és a környékbeli falvak lakóinak - 2016 végéig összesen

több mint egymillió forint értékben adott el új pszichoaktív anyagokat, valamint kábítószereket

- ismertette a részleteket Dr. Szalóki Zoltán főügyész.

A férfi vevői jellemzően felnőttek voltak, de akadt közöttük olyan 16 éves fiatal is, aki 2015 decemberében többször is vásárolt új pszichoaktív tartalmú, „kristály” megnevezésű szert a vádlottól.

A férfi háztartásában lakott a 2005 júniusában született kisfia is, akit részesévé tett az általa folytatott kábítószer kereskedelemnek. A vádlott ugyanis a gyermek jelenlétében árulta a tiltott szereket, amelyeket jellemzően egyébként is

a kiskamasz ruházatában és holmija közt tárolt,

mert úgy gondolta, hogy egy esetleges házkutatás során egy gyereket úgysem fognak megmotozni.

A kisfiú zsebei így nap mint nap tele voltak drogot tartalmazó pakkokkal, melyekből sokszor még a cipőjébe is jutott.

A vásárlók - akik gyakran az éjjeli órákban érkeztek a házba - nem egyszer helyben fogyasztották el a megvásárolt anyagot, ezért

a kisfiú sokszor aludni sem tudott tőlük, és láthatta, ahogy elszívták, felszippantották, vagy éppen vénásan adták be maguknak

a különféle anyagokat.

Mindez súlyosan veszélyeztette a kiskorú erkölcsi fejlődését.

Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség az apát - részben 18. életévét be nem töltött személy vonatkozásában megvalósított - kínálással, átadással, illetve kereskedelemmel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, továbbá kínálással, átadással és kereskedéssel elkövetett kábítószer kereskedelem bűntettével, és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja, mely bűncselekmények halmazatára tekintettel a férfival szemben akár tizenkét év szabadságvesztés is kiszabható.

Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására, közügyektől eltiltás mellékbüntetés alkalmazására, továbbá egymillió forintot meghaladó összegű vagyonelkobzásra, és arra is indítványt tett, hogy a bíróság kötelezze őt a csaknem másfél millió forint bűnügyi költség megfizetésére is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!