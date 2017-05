Szigorít Velence, nem nyílhatnak újabb gyorsbüfék

Nem nyílhatnak újabb elviteles ételt árusító boltok Velencében - adta hírül a The Local hírportál. A döntés oka, hogy az utóbbi időben jócskán megszaporodtak az utcákat borító szeméthegyek.

„Akadnak turisták, akik azt hiszik, hogy bárhol ehetnek, és egyáltalán nem törődnek a város védelmével. Mivel Velence és a lagúnája is a világörökség részét képezik, meg kell akadályoznunk a tönkremenetelüket” – fogalmazott a javaslatot beterjesztő képviselőnő, Francesca da Villa.

A már működő, főként kebabot és pizzaszeleteket árusító gyorsbüfék természetesen mentességet élveznek a szabály alól, azonban olasz sajtóforrások szerint a közeljövőben rájuk is szigorítás vár. Egyedül a fagylaltárusok menekültek meg teljesen, ők akár újabb üzleteket is nyithatnak, hiszen az olaszok a hírhedt gelatóra is a kulturális örökség részeként tekintenek.

Velencének nem először okoznak fejtörést a sokszor udvariatlan és tömegekben érkező turisták. A helyiek tavaly nyáron „Menjetek haza, turisták, tönkreteszitek a várost!” feliratú szórólapokkal tömték meg az utcákat, illetve ugyancsak tavaly kerültek bevezetésre a velenceieket előnyben részesítő vízibuszok. Az olasz kulturális minisztérium a The Localnak elmondta: dolgoznak rajta, hogyan lehetne tehermentesíteni a turistákkal zsúfolt olasz városokat, köztük Velencét - idézte a Magyar Idők.

