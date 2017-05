Társkereső oldalakon csalta lépre áldozatait

Nyolc nő esett áldozatul annak a 45 éves bugaci férfinek, aki 2014 februárja és 2016 augusztusa között internetes társkereső oldalakon főként Kecskemét környéki nőkkel ismerkedett meg, majd tőlük különböző kitalált történetekkel több százezer, de volt, hogy több millió forintot csalt ki.

A férfi az áldozataitól megszerzett pénzeket rendszeres jövedelmi forrásnak tekintette és felélte.

Több áldozatával személyesen soha nem találkozott.

A csaló férfinek munkája, jövedelme nem volt, a csalárd módon megszerzett pénzek visszafizetésére lehetősége sem lett volna, de az egyébként sem állt szándékában.

Egy szolnoki áldozatával mintegy négy évig állt kapcsolatban a vádlott úgy, hogy csak telefonon és interneten tartották a kapcsolatot, személyesen soha nem találkoztak.

Ennek ellenére a nőtől rendszeresen kért kölcsön különféle ürüggyel pénzt: így azzal, hogy cége eladásakor nem kapta meg a vételárat vagy a bankban lévő 23 millió forintjára az adóhatóság rátette az inkasszót, pedig arra nagy szüksége lenne, de előfordult, hogy gyermeke műtétjére kért és kapott kölcsön.

A sértett 59 alkalommal, összesen 6,3 millió forintot fizetett be, illetve utalt át a csaló bankszámlájára, a folyamatos ígérgetés ellenére a pénzt nem kapta vissza azóta sem.

Lajosmizsei áldozatával létesített kapcsolatának öt hónapja alatt a férfi több mint 1 millió forintot szerzett meg, hol adótartozásra, hol ügyvédre hivatkozva. A nő bizalmába férkőzve még arra is rávette őt, hogy gyorskölcsönt vegyen fel, annak összegét adja át neki azzal, hogy majd a részleteket a férfi törleszteni fogja. Ez utóbbi azonban csupán ígéret maradt és a sértett kénytelen fizetni a havi részleteket azóta is.

A csaló férfi a lebukását megelőző utolsó alkalommal, 2016 nyarán magánpraxist folytató belgyógyásznak adta ki magát és arra hivatkozva, hogy ezzel kapcsolatban megbírságolták, 250 ezer forintot kért előző nap megismert áldozatától. Mivel a nő csak 200 ezer forintot tudott neki átadni, odaadta a vádlottnak a bankkártyáját is, hogy a hiányzó 50 ezer forintot levegye. Megtetszett azonban a férfinek a nő laptopja is és azt is kicsalta tőle azzal az ígérettel, hogy két napon belül a pénzzel együtt visszaadja. A csaló a laptop és a bankkártya felhasználásával a sértett tudta nélkül interneten mobiltelefonokat is vásárolt több mint 500 ezer forint értékben, így egy nap alatt összesen mintegy 800.000,- Ft kárt okozott a nőnek.

Az ügyészség a férfit többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja, amely miatt a bűnhalmazatra figyelemmel

akár 12 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetést indítványozott és azt, hogy a korábbi két, felfüggesztett börtönbüntetésének utólagos végrehajtását is rendelje el a bíróság.

A büntetett előéletű vádlott jelenleg is előzetes letartóztatásban van, ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

