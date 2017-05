A 24.hu olvasója szerint a Szent István park kutyafuttatójába a rakpart felől akart betörni, és olyan erővel futott neki a kerítésnek, hogy be is tolta. Az állatot a Facebookon terjedő hír szerint látták már a XIII. kerületben is.

Fotó: Facebook / Magda Gergő

Végül a rendőrök fogták el az állatot a Szent István Parkban, ahogy az a Blikk felvételén is látszik.

