Sokkoló: ennyi maradt az M6-oson lángoló kamionból - képgaléria és videó

A tűzoltók teljes légzésvédelemben fékezték meg a lángokat. A kigyulladt jármű egy felüljáró alatt állt meg, ahol az 57-es főút húzódik. A tűzoltóknak így a fülke oltása mellett a felüljáró hűtéséről is gondoskodniuk kellett, a lehető legnagyobb mértékben óvva az építményt a hőterheléstől. A lángok a jármű ponyvájára is kis mértékben átterjedtek, így az oltást követően, a teljes rakományt hőkamerával is átvizsgálták.

9 Galéria: Porig égett a kamion az M6-oson Fotó: OKF Médiaszerver

A beavatkozás és az utómunkálatok ideje alatt teljes útlezárás van érvényben az autópálya érintett szakaszán. Az autópálya felett húzódó építmény statikai felülvizsgálatáig az 57-es főút forgalmát is elterelik.

