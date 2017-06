Rendőrök mentették ki a tűző napon hagyott autóba zárt kisgyereket Fóton

Rendőrök kerestek meg egy fóti bevásárlóközpontban egy anyát, aki a napon leparkolt kocsiban hagyta alvó gyermekét, ő pedig a kisebbik gyerekkel vásárolni indult – írja a Blikk. Az áruház megerősítette a történteket.

A kétéves gyerek őrizetlenül volt az autóban, miközben kint 28-30 fokos meleg volt. Egy szemtanú szerint egyik pillanatról a másikra rendőrök lepték el a boltot. Az asszonyt megtalálták, és azzal védekezett, hogy

a gyermek éppen aludt, ezért nem akarta felkelteni, inkább a kocsiban hagyta.

A kocsi karosszériája a tűző napon percek alatt felhevül, húsz perc alatt akár a 45 fokot is meghaladhatja a benti hőmérséklet, és a megkérdezett orvos szerint ha a test nem tudja leadni a hőt, hőpangás alakul ki, és egy napon álló autóban akár 15-20 perc alatt is végbe mehet ez a folyamat. Egy kisgyereknél a hőszabályozás még nem tökéletes, gyorsan fellép az elektrolitzavar, szívritmuszavar is kialakulhat, de

végzetes is lehet a trauma.

A rendőrség nem nyilatkozott, de az ügyben nyomozás indult. Legutóbb 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönt kapott a pár, mert egy óbudai pláza parkolójában hagyta másfél éves gyermekét.

