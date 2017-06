Tinédzserek verték össze brahiból a hajléktalanokat

A Fővárosi Főügyészség két, egymáshoz hasonló - fedél nélküli emberek sérelmére, fiatalkorúak által elkövetett - bűnügyben nyújtott be vádiratot a bíróságra. Az elkövetők közülük a legidősebb is csak 18 éves volt a bűncselekmény idején - számolt be a Fővárosi Főügyészség.