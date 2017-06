Üzent a magyaroknak a fia - ma egy éve halt meg Bud Spencer

Nagyon szomorú évünk volt, de úgy érezzük, hogy édesapánk most is velünk van – nyilatkozta a Blikknek Giuseppe Pedersoli, Bud Spencer fia.

A legendás színész pontosan egy éve, június 27-én hunyt el.

„Tartunk egy misét ugyanabban a templomban, ahol elbúcsúztunk tőle Rómában” – mondta Giuseppe Pedersoli. Azt egyelőre még nem tudják, hogy Terrence Hill, Bud Spencer régi társa és barátja ott lesz-e az eseményen, mert éppen Rómán kívül forgat, így nem biztos, hogy el tud jönni.

Fiatalok is szeretik

"Apukám borzasztóan ­hiányzik, de az életműve nem tűnt el. Rengeteg levelet, üzenetet és támogatást kapunk a világ minden tájáról, elsősorban Németországból, Magyarországról, Olaszországból, ez tartja bennünk a lelket. A filmjeit a mai napig játsszák a tévécsatornák, és – ami engem is meglepett –, rengeteg fiatal rajong érte. Meglepő ez egy olyan színész esetében, aki 87 évesen hunyt el, és a filmjei többségét évtizedekkel ezelőtt vették fel” – mondta Pedersoli.

A 86 éves korában elhunyt olasz Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli olasz úszó vízilabdázó és színész portréja a budapesti Filatorigátnál 2016. június 29-én. A festményt a Taker néven festő graffitis készítette.

„Sokszínű, sokrétű ember volt, a muzsikát is nagyon szerette. Hiányzik, hogy apukám már nem zenél odahaza az otthonában. Szenvedélyesen szerette a repülést is, elsősorban helikoptert vezetett. Mégis, talán sportsikereire volt a legbüszkébb. Az élete vége felé is követte a vízilabda-közvetítéseket, és amikor a magyar és az olasz válogatott egy fontosabb tornán összecsapott, akkor a láttam a szemein, hogy ez nagyon fontos a számára. Magyarország mindig is különleges helyet töltött be a szívében, játékosként és színészként is szívesen tért oda vissza. Szerette a magyarokat” – jelentette ki a Blikknek Giuseppe Pedersoli.

