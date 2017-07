Többszázezer forintja bánja, ha ezt teszi Horvátországban

Szigorúan büntetik a meztelenkedést és helytelen viselkedést a horvátországi Hvar szigetén, ahol a hétvégén már angol nyelvű táblák figyelmeztették a turistákat, amennyiben hiányos öltözetben vagy az arra nem kijelölt helyen fogyasztanak alkoholos italt, akár 700 euró (212 ezer forint) büntetést is fizethetnek.

Rikardo Novak nemrég megválasztott független polgármester

le akar számolni a féktelen turistákkal,

hogy megvédje Hvar hírnevét, amely gazdag hagyományos és kulturális értékekkel rendelkezik - írta a Jutarnji List című horvát napilap hétfőn.

A táblákon képekkel illusztrálják, mit nem szabad a szigeten. Hiányos öltözetben sétálni a városban 500 euró büntetéssel jár.

Amennyiben a hiányos öltözet bikinit vagy úszónadrágot takar, a büntetés 600 euró.

A legszigorúbb pénzbírságot, 700 eurót azokra szabják ki, akik közterületen fogyasztanak alkoholt és ételt.

A táblán egy rendesen felöltözött, kézen fogva sétáló pár is látható, a kép mellett pedig az a szövet olvasható, hogy Spórolj a pénzeddel és élvezd Hvar szigetét (Save your money and enjoy Hvar).

A polgármester a rigorózus intézkedéseket azzal magyarázta: meg akarja állítani Hvar "turisztikai öngyilkosságát", amely azzal kezdődött, hogy a szigetet úgy reklámozták, mint világszínvonalú partihelyszínt.

Nemrég Ante Dabo, a Pag szigeti Novalja polgármestere kért elnézést a város hivatalos honlapján a helyi lakosoktól egyes turisták "barbár" viselkedése miatt.

A helyiek szerint a horvát Ibizának is nevezett Zrce Beachen az ittas, félmeztelen és bedrogozott turisták törnek-zúznak, lármáznak, nem tisztelnek senkit és semmit, ott vizelnek, ahol akarnak és félmeztelenül ülnek be bárokba vagy éttermekbe.

A polgármester megígérte: mindent megtesz annak érdekében, hogy a város visszanyerje méltóságát.

