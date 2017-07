Hihetetlen, hogyan borult fel a turistabusz az M3-ason

Többször megpördült és az árokba borult az M3-as autópályán egy Debrecenből induló turistabusz hétfőn reggel. A buszon 38 utas és két sofőr volt, 22-en sérültek meg. Korábban arról szóltak a hírek, hogy három súlyos és 19 könnyebb sérültje van a balesetnek, de kiderült, hogy

mégis vannak életveszélyes sérültek a Honvédkórházban.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának sajtóügyelete a dehir.hu oldalnak azt a tájékoztatást adta, hogy a Honvédkórházba beszállított kilenc sérült közül hatan aznap, egy ember egy nappal később hazatérhetett. Egy 65 éves sérült súlyos mellkas-és koponyasérüléssel került be a Honvédkórházba, operációját követően jelenleg is a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon ápolják. Állapota stabil, de életveszélyes. Egy 72 éves sérültet hasi és mellkasi sérüléssel szállítottak be az intézménybe, majd nála is műtétet hajtottak végre. Jelenleg a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon ápolják. Állapota stabil, azonban többszörös sérülései miatt súlyos, életveszélyes.

A hatvani kórházban három súlyos sérültet ápolnak, így a korábbi mentőszolgálati közléssel ellentétben két súlyos-életveszélyes és három súlyos sérültje van a balesetnek.

Húsz perccel a baleset előtt váltottak a sofőrök

Az utat egy nyíregyházi utazási iroda, a Nyírség Utazási Iroda szervezte, s egy hatnapos svájci körutazásra vitte volna az utasokat. A busz egy balmazújvárosi cégé, velük álltak szerződéses kapcsolatban.

Asztalos Zoltán, a Nyírség Utazási Iroda ügyvezetője a Dehir.hu érdeklődésére elmondta, a 2003-ban alapított utazási irodának ez az első nagyobb balesete. Az ügyvezető azt mondta, kiemelten figyelnek a biztonságra, tájékoztató füzetet osztanak a utasoknak, s felhívják a figyelmüket a biztonsági öv használatára. A balmazújvárosi céget megbízhatónak találták, a busz kifogástalan műszaki állapotban volt, a sofőrök tapasztaltak voltak, tíz napja például szintén az ő ügyfeleiket vitték Svájcba, s akkor nem volt semmi gond.

A busz éjszaka indult el Balmazújvárosról, s a baleset előtt húsz perccel tartottak kávészünetet, ekkor cseréltek a sofőrök. Asztalos Zoltán azt mondja, beszélt a sofőrökkel és az utasokkal is, s az elmondásokból úgy tűnik,

hiába csak húsz perce vezetett a sofőr, valamiért pár másodpercre lehunyhatta a szemét, elaludhatott,

ez okozhatta a balesetet.

Az Allianznál van biztosításuk, a sérültek oda nyújthatják be igényüket, mint ahogy azok is, akiknek anyagi káruk keletkezett, hiszen sok poggyász megsérült.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset okozása gyanújával indított eljárást, szakértők bevonásával. Egyelőre senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként.

