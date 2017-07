Miniszoknyát mert felvenni, lecsukták érte

A videó hatalmas felháborodást váltott ki az iszlám keményvonalas, vahhábita ágát követő országban, ahol a nők nem ülhetnek volán mögé, és csak szigorú öltözködési előírásokat betartva mutatkozhatnak az utcán, testük szinte egészét eltakarva. A "szemérmetlenül öltözött" nőről készült szaúdi híradásokban csak elhomályosított képeket mutattak a helyi tévénézőknek.

A hatóságok a fővárosban, Rijádban vették őrizetbe a nőt, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra. Azzal vádolják, hogy "szemérmetlen öltözéket" viselt. Az el-Ihbarija állami televízió arról számolt be, hogy a nő ügyét a rendőrség továbbította az ügyészségnek.

Az AP amerikai hírügynökség arról ír, hogy az ország lakosságának több mint fele 25 évnél fiatalabb, és

a közösségi médiában rengetegen élik ki az ország konzervatív szabályai miatti frusztrációjukat

a hivatalos állami cenzúra megkerülésével.

Mohamed bin Szalmán asz-Szaúd trónörökös több olyan intézkedést hozott, mellyel a vahhábizmus keretei között igyekezett a kedvükre tenni.

A múlt héten jelentették be például, hogy mostantól az állami iskolába járó lányok is sportolhatnak az iskolában, és testnevelés órájuk is lesz.

Megnyirbálták a vallási rendőrség jogköreit is, például ők már nem vehetnek őrizetbe senkit.

A nemek szigorú szegregációja és a nőket érintő további korlátozások viszont továbbra is érvényben vannak. A többi között a nők nem igényelhetnek útlevelet a család egy férfi tagjának engedélye nélkül.

