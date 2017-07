Itt vannak a felvételek: Diana hercegnő intim részleteket oszt meg a nemi életéről

Spencer gróf vasárnapi brit sajtóértesülések szerint felszólította a csatornát, hogy ne adja le az 1992-1993-as felvételeken alapuló dokumentumfilmet, szerinte ugyanis ez szenvedést okozna Károly és Diana két fiának, Vilmos hercegnek és Harry hercegnek. A felvételeken a néhai hercegnő intim részleteket oszt meg tönkrement frigyéről és nemi életükről, bírálja az uralkodóházat.

Bulimiájáról sem hallgat, mint mondja, úgy érezte, nem felel meg a királyi család elvárásainak, ezért maga ellen fordult. Arról is beszél, hogy fontolóra vette: megszökik az egyik testőrével. Férje és Camilla Parker-Bowles viszonyára utalva felteszi a kérdést, hogy miért sürög-forog állandóan körülöttük a jelenlegi Kamilla cornwalli hercegnő, mire Károly azt válaszolja, nem akar ő lenni az egyetlen walesi herceg, aki sosem tartott szeretőt.

Diana testvére úgy véli, a 90 perces dokumentumfilm - amelyet a tervek szerint augusztus 6-án mutatnak be - sérti a hercegnő emlékét és magánszféráját.

A felvételek a hercegnő életének egyik legnehezebb időszakában készültek, és egyértelműen nem a nyilvánosságnak szánták őket. A 12 videót Diana beszédtanára, Peter Settelen rögzítette. Egy részüket a hercegnő komornyikjánál találták meg egy házkutatás során Dianától eltulajdonított más tárgyakkal együtt, egy részük hollétéről viszont továbbra sem tudni.

Az a hét beszélgetés, amely alapján a Channel 4 Diana: In Her Own Words (Diana a saját szavaival) készült, még soha nem volt látható a brit televízióban. A BBC közszolgálati médiatársaság ugyan tíz éve 30 ezer fontért megvásárolta őket, végül azonban a királyi család haragjától tartva nem mutatta be. Az Egyesült Államokban viszont látható volt 2004-ben, de ott is heves bírálatokat váltott ki az elhunyt magánéletének megsértése miatt.

A Channel 4 egyelőre nem tett le arról, hogy bemutassa a filmet. A csatorna azt hangoztatja, hogy bár a videók nem a nyilvánosság számára készültek, a bennük elhangzottak viszont közérdekűek. Állításuk szerint mindent alaposan mérlegeltek, és arra jutottak, hogy a felvételek egyedülálló bepillantást adnak Diana felkészülésébe saját hangja megtalálásához az ő olvasata ismertetéséhez a nyilvánosságban.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!