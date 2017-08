Megszólalt a Budapesten lebénult brit tévést kezelő magyar orvos

Amy May Shead a brit iTV csatornán futó reggeli műsor, a This Morning producereként dolgozott. 2014. április 14-én néhány barátjával Budapestre utazott, és ellátogatott egy étterembe. Egy magyar nyelvű üzenettel jelezte a pincéreknek, hogy súlyos földimogyoró-allergiában szenved. A személyzet biztosította őt, hogy a csirkés étel nem tartalmaz mogyorót. A nő ennek ellenére rosszul lett az első falat lenyelése után. Allergiás rohamot kapott. Két adag injekció azonnali beadása ellenére is olyan súlyossá vált az állapota, hogy leállt a keringése – számolt be róla a Daily Mail. A nőt ezután a Péterfy Sándor Utcai Kórházba vitték, mesterséges kómában tartották.

Rácz Edit osztályvezető főorvos most úgy nyilatkozott a Blikknek, hogy nagyon hamar kiértek a mentők, újraélesztették a hölgyet, de a kórházba már tág pupillákkal és kapkodó légzéssel érkezett.

"Az első tünetek jelentkezésekor injekciót adott be magának, mégis

kialakult a gége­ödémája, ami az agykárosodást okozó oxigénhiányhoz vezetett.

Légcsőmetszést végeztünk, antibiotikumot kapott. Bíztunk benne, hogy felépülhet. Több hét után lett olyan állapotban, hogy hazaszállíthatták. Szülei később rendszeresen beszámoltak és még fotót is küldtek, hol tart lányuk rehabilitációja" – mondta a lapnak Rácz Edit.

A nő azóta is beszéd- és mozgásképtelen, állandó ellátásra szorul, és csak pislogással képes kommunikálni. Szüleivel együtt a napokban annak a tévéműsornak a vendége volt, amelyben korábban dolgozott.

Zacher Gábor toxikológus szerint nagyon komolyan kell venni a földimogyoró-allergiát, mert

amit az ilyen roham okoz, voltaképpen fulladásos halál.

A gégében keletkező ödéma, duzzanat elzárja a légcsövet, és a beteg nem kap levegőt. Már négyperces oxigénhiányos állapot is maradandó agykárosodást okoz a toxikológus szerint, és a rohamhoz elég egészen minimális adag is, például, ha az edényben korábban földimogyoró volt, vagy valaki kinyitott a közelben egy zacskó mogyorót.

