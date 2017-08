Újabb érdekes információk a Budapesten lebénult brit tévés ügyében

A rendőrség is nyomozott a mogyoróallergiája miatt egy budapesti étteremben anafilaxiás sokkot kapó brit nő ügyében, de felfüggesztették az eljárást. Az Index megtalálta a vendéglőt is, amely ellen azonban az agykárosodást szenvedő nő családja sem indított kártérítési pert.

Amint már megírtuk, Amy May Shead a brit ITV csatornán futó reggeli műsor, a This Morning producere 2014. április 14-én néhány barátjával Budapestre utazott, és ellátogatott egy étterembe. Egy magyar nyelvű üzenettel jelezte a pincéreknek, hogy súlyos földimogyoró-allergiában szenved. A személyzet biztosította őt, hogy a csirkés étel nem tartalmaz mogyorót. A nő ennek ellenére rosszul lett az első falat lenyelése után, és olyan súlyossá vált az állapota, hogy leállt a keringése. Olyan súlyos agykárosodást szenvedett, hogy a nő azóta is beszéd- és mozgásképtelen, állandó ellátásra szorul, és csak pislogással képes kommunikálni.

A Bors megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: a VII. kerületi kapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt eljárást indított ismeretlen tettes ellen, de

a nyomozást a rendőrség 2014. július 4-én felfüggesztette, mert az elkövető kiléte nem volt megállapítható.

Ez azt is jelenti, hogy ha új adat kerül elő, ismét megindítható a büntetőeljárás.

Az Index pedig megtalálta azt a budapesti éttermet, ahol a tragédia történt. Egy belvárosi, nem igazán felkapott helyről van szó, amelyet a magyaros ételek miatt kedvelnek a külföldiek. Egy törzsvendég elmesélte, hogy a brit nő először csak kisebb rosszullétre panaszkodott, ő kísérte ki a friss levegőre, ahol hirtelen elájult, majd leállt a keringése. Az egyik pincér kezdte el az újraélesztését, ez mentette meg az életét. A férfi arra nem emlékszik, noha a mostani hírekben szerepelt, hogy a nőnél két allergia elleni injekció is volt, amit még beadott magának.

Az étterem vezetői másnap elmentek a kórházba, hogy a vendég állapotáról érdeklődjenek, de mivel nem hozzátartozók, nem adtak nekik felvilágosítást. A szülők később sem keresték meg őket azzal, hogy pontosan mi is történt a lányukkal az étteremben. Arra gyanakszik, hogy ők is sejtették: lányuknak ilyen súlyos ételallergiával nem szabadott volna étteremben ennie. Valószínűleg ezért nem is indult kártérítési eljárás az étterem ellen, bár Amy May Shead édesanyja azt mondta, hosszú ideig foglalkoztak ezzel a kérdéssel ügyvédjeik, végül letettek erről, mert az étteremnek nem volt felelősségbiztosítása.

