Halálos áldozatokat is követelt a vihar

Halálos áldozatokat is követelő ítéletidő söpört végig vasárnap délután a Bánság romániai részén: a Temes megyei katasztrófavédelem szóvivője szerint a vihar négy ember halálát okozta.

Ketten Temesváron, ketten pedig a tőle harminc kilométernyire lévő Buziásfürdőn vesztették életüket, tizenketten pedig megsérültek - tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget Elena Megherea szóvivő.

A vihar jelentős károkat is okozott: a tövestől kiszakított fák és letört ágak autókat rongáltak meg, villanyvezetékeket szakítottak el.

Heves szélvihar okozott károkat vasárnap délután Aradon is: a szél tetőket tépett le, fákat döntött ki, reklámtáblákat borított az útra.

Ítéletidő tombolt Krassó-Szörény megyében is: Resicabányán egy panelház teraszának tetőzetét szakította le és fákat döntött ki a szél. Vasárnap estig narancssárga (másodfokú) viharriadó van érvényben Oravicabánya, Karánsebes és Nándorhegy (Otelu Rosu) térségében is, a meteorológiai szolgálat szerint a széllökések az óránkénti 90 kilométeres sebességet is elérheti.

