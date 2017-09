Nagyot néztek: lángoló autó kelt önálló életre Nyíregyházán az éjjel

Két másik járművet is lángra lobbantott a furcsa balesetben. Nem ez volt az első autókigyulladás az Ungvár sétányon.

– Hajnali három óra körül riasztották a katasztrófavédelem szakembereit, hogy kigyulladt egy személygépkocsi a Jósavárosban, az Eötvös gyakorlóiskolához közel. A lángok átterjedtek a jármű mellett parkoló két kocsira is. Mivel a tulajdonosa az autót egyes fokozatban hagyta, elindult a tűz hatására, de szerencsére megakadt az útpadkában. A lángok a közelben lévő fákra is felkúsztak, emellett egy tanműhely ablakában és homlokzatában is komoly kár keletkezett, amikor a hőhatástól berepedtek az üvegek – mondta el a szon.hu portálnak Bordás Béla közlekedési és baleseti tudósító, városgondnok.

Fotó: Katasztrófavédelem

Fotó: Katasztrófavédelem

A középső kocsi tulajdonosa elmondta, hogy tavaly a másik oldalon, a Robinson-domb mellett parkolt, s az autója ugyanígy kigyulladt és leégett. Akkor a mellett álló E.ON-os járműben keletkezett kár.

A lángokat a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oldották el. Személyi sérülés nem történt, szándékosság gyanúja nem merült fel a katasztrófavédelem szakemberei szerint.

