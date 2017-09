Veronai buszbaleset: hihetetlen, hogyan bánnak a gyászoló szülőkkel

A veronai buszbaleset áldozatainak több hozzátartozója is csak az elmúlt napokban kapta meg a boncolási jegyzőkönyvet a Nemzeti Nyomozó Irodától (NNI). A Zoom.hu azt írja, az egyik család is átvette a nyolcoldalas jegyzőkönyvet, mert tudni szeretnék, hogy az utolsó pillanatokban, mit éltek át a gyerekek, de egyelőre képtelenek elolvasni. A hozzátartozók úgy tudják, hogy a szokásostól eltérően valamivel hosszabb jegyzőkönyveket elvileg ki sem adták volna nekik, ezt is ők harcolták ki.

A szülők szerint májusi kifakadásuk óta a helyzet semmit sem változott. Akkor az Indexnek beszéltek arról, hogy

a januári tragédia óta semmilyen érdemi információt nem kapnak

arról, hogyan áll az eljárás, milyen fejlemények vannak a hazai vagy az olasz nyomozásban. Az olaszok lezárták a nyomozást, és az olasz ügyészség a jegyzőkönyvet a milánói főkonzulátusnak átadta, a külképviselet pedig a lehető legrövidebb időn belül továbbítja a jogsegélykérelemben érintett kecskeméti ügyészségnek.

Az olaszok mellett az NNI is eljárást indított halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt, amit a kecskeméti ügyészség felügyel. Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője a portálnak azt mondta, hogy "a magyar eljáráshoz kértek információkat, bizonyítékokat az olasz ügyészségtől, amit meg is kaptak. Arról viszont nem tud, nem is tudhat, hogy milyen eredménnyel zárult az olasz nyomozás."

A szülők sem tudnak a kinti eljárás eredményéről semmit. A magyar eljárás végére pedig még biztosan várniuk kell: a hazai nyomozást újabb két hónappal, november 21-ig hosszabbították meg.

A magyar rendőrök többször is kihallgatták az életben maradt sofőrt. A férfi azt állította, nem aludt el a volánnál, és nem a baleset után kiderült alvászavara okozta a tragédiát. A buszvezető rehabilitációs kezelése továbbra is folyamatban van a Honvédkórházban.

Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító autóbusz. A buszon ötvenhatan utaztak: 43 gyermek, 11 felnőtt és a két sofőr. A szerencsétlenségben tizenheten meghaltak. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

