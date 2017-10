Horrorbaleset: így mentették feszítővágóval a sérülteket - képgaléria

Három ember megsérült a balesetben. Ketten közülük beszorultak a járművükbe. Őket a műszaki mentésre kiérkezett mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek.

9 Galéria: Így vágták ki a tűzoltók a sérülteket az 1-es úton Fotó: OKF Médiaszerver

A Kisalföld információi szerint az egyik sérült egy húszéves lány, őt súlyos hasi sérülésekkel műtötték meg a győri Petz-kórházban. Utána idegsebészeti operáció következett, mert a lánynak gerinccsigolya-törése is van.

Megoperálták a másik sérült férfit is, akinek sérülései szintén nagyon súlyosak: koponyasérülése mellett combcsonttörést is szenvedett, rá is hosszú lábadozás vár.

