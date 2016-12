A betörő házáig vezette a nyomkövető kutya a rendőröket

A kunmadarasi háztulajdonos miután hazaérkezett, észrevette, hogy míg távol volt, betörtek a házába, a szobákat átkutatták, feldúlták. Azonnal bejelentést tett a rendőrségre.

A Kunmadarasi Rendőrőrs rendőrei azonnal a helyszínre mentek és megállapították, hogy valaki befeszítette a családi ház ablakát, az egyik ablaküveget betörte és azon keresztül mászott be az épületbe. A rendőrök azt is kiderítették, hogy az ismeretlen pár perccel korábban a szomszédos portán is járt, ahonnan 10 kilogrammnyi fát tulajdonított el.

A rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és nyomkövető kutyát indítottak. A körzeti megbízott jó személyismeretének köszönhetően rövid időn belül a hatóság látókörébe került egy helyi lakos. A körzeti megbízott gyanúját Reiko, a nyomkövető kutya is megerősítette, aki gazdáját a gyanúsított házáig vezette. A szálak itt összeértek.

A rendőrök a lakásáról előállították B. Antalt a helyi rendőrőrsre, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A Karcagi Rendőrkapitányság lopás vétség kísérlete és lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a 29 éves férfi ellen.