Még a börtönben is rettegnek a norvég tömeggyilkostól

Ismét bíróság elé áll a norvég tömeggyilkos, Anders Behring Breivik, csakhogy most ő a felperes: azt állítja, hogy a börtönben embertelen körülmények között él, mert négy éve egy magánzárkában tölti a napjait.

Breivik, aki 2011 júliusában 77 embert ölt meg, náci karlendítéssel lépett be a bírósági tárgyalóterembe, és az ügyészség szerint radikálisabb, mint valaha. A 37 éves férfit öt és fél éve előbb felrobbantott egy autóba rejtett pokolgépet Oslo belvárosában, amely nyolc ember halálát okozta, majd pedig Utöya szigetén egy nyári táborban lemészárolt további 69 embert.

Azóta magánzárkában tölti 21 éves börtönbüntetését, és most azt kifogásolja, hogy sérti emberi jogait, hogy a nap 23 órájában elzárják a rabtársaitól. Az ügyvédje szerint "mentális sérülékeny" lett a fogvatartás körülményei miatt. Első fokon pert is nyert, ezért most a norvég kormány fellebbezése nyomán folytatódik az eljárás.

A tárgyaláson kiderült, hogy Breivik egy háromcellás részben él egyedül, ahol videojátékozhat, tévét nézhet és tornázhat, ez pedig jóval kedvezőbb, mint a többi rab esetében. Az ügyész szerint ez megfelelő kompenzáció azért, hogy nem engedik a többi elítélt közé.

Nem is merik összeengedni a többi fogvatartottal, mert Breiviken nyoma sincs annak, hogy megbánta volna tettét, sőt büszke arra, amit elkövetett, és egyre szélsőségesebb nézeteket vall.

"Nagyon nehéz megjósolni, hogy Breivik mennyire veszélyes ma, és még nehezebb azt, hogy mennyire lesz holnap, jövőre vagy tíz év múlva. Ami biztos: ő Norvégia legveszélyesebb embere" - mondta Fredrik Sejersted, az államot képviselő ügyész.

A másodfokú ítélet várhatóan februárban születik meg, de a további tárgyalási napokon várhatóan már nem náci karlendítéssel köszön, legalábbis erre utasította a tárgyalást vezető bíró.