Súlyos visszaélések a BKIK-nál

Több tízmilliós, gyanús kifizetésekre derített fényt egy belső vizsgálat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál (BKIK). A tavaly vezetőváltáson is átesett - és megújulást hirdető - BKIK szerda kora délutáni elnökségi ülésén robbanhat a bomba, hiszen joggal gyanítható:

a visszaélésekben a szervezet korábbi és jelenleg hatalmon levő vezetői is érintettek

- tudta meg a Napi.hu.

A lap birtokában levő vezetői összefoglaló - amelyet tegnap kézbesítettek a kamarai küldötteknek, vezetőknek és szervezeteknek - keményen fogalmaz. A dokumentum a 2014-2015-ös évben könyvelési és számviteli szabálytalanságokra,

pazarlásra, indokolatlan és drága külföldi utakra és kiküldetésekre, valamint gyanús beszállítói szerződésekre és összeférhetetlenségekre

hívja fel a figyelmet. Mindezek összesen akár több százmillió forintos veszteséget is jelenthettek a szervezetnek - amelynek elsőrendű célja éppen a fővárosi vállalkozások érdekképviselete lett volna.

A most felszínre került visszásságokra vélhetően már a BKIK korábbi könyvvizsgálója is rájöhetett, mivel a szervezet 2015-ös mérlegét csak korlátozó záradékkal adta ki, majd 2016 májusában fel is mondta a szerződését. A szakmai auditot ezért egy külső cég végezte el, s ennek megállapításain nyugszanak a vezetői összefoglaló döbbenetes részletei – írta a napi.hu.