A budapesti Ferrarik után most a határon csíptek meg egy lopott spanyol kocsit

A nyomozók január 1-jén Újpesten megtalálták azt a tűzpiros Ferrari Californiát, amit december 16-án loptak el Barcelonából. Tulajdonosa, egy autókölcsönző-vezető már vissza is kapta a kocsiját (és meg is köszönte a BRFK-nak). A nyomozók később egy fehér Ferrarit is találtak Gazdagréten.

Most egy körözött Audira bukkantak.

Egy spanyol állampolgárságú férfi egy Audi személyautó vezetőjeként 2017. február 21-én 18 óra 30 perckor akarta elhagyni az országot Csanádpalotánál. Az adattári ellenőrzésből kiderült, hogy a járművet körözik a spanyol hatóságok.

A közel 12 millió forint értékű gépkocsit a magyar rendőrök lefoglalták.