Súlyos börtönbüntetést kapott a Móricz Zsigmond téri lövöldöző

S. Ábelt korábban kétrendbeli emberölés előkészülete, testi sértés és garázdaság miatt két és fél évre ítélték, egy másik ügyben, miután azzal fenyegetőzött, hogy 22 emberrel, illetve magával is végezni fog ELTE épületében. Akkor azt mondta, hogy a finnországi, németországi és Egyesült Államok-beli iskolai mészárlások hatására döntött úgy, hogy fegyvert szerez, és az ELTE jogi karán 22 diákot öl meg, "éppen annyit, ahány rossz évet élt addig".

Az Origo tudósítása szerint a bíróság ma azt is megállapította, hogy S. Ábel beszámítható volt, amikor még 2013 augusztusában lövöldözni kezdett az egyik budai gyorsétteremben. Az étteremben nyolcan dolgoztak, és 35 vendég is volt. S. Ábelt a bíróság első fokon öt évre ítélte, ezt enyhítette most a másodfokú bíróság fél évvel. A négy és fél éves börtönbüntetésből azonban a korábban előzetes letartóztatásban, illetve házi őrizetben töltött időd levonják.

