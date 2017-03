25 milliót lopott a szüleitől

A fiatalember az év elején megismerkedett több olyan személlyel is, akik tudomást szereztek arról, hogy nagyobb mennyiségű készpénz van a férfi családjának otthonában. A „barátok” segítettek neki albérletet keresni, valamint felbujtóként és tettestársként a későbbiekben támogatták a bűncselekmény elkövetésében – írja a police.hu.

Az eljárás során felmerült információk alapján a 22 éves M. Ferenc kaposvári lakos társait a nyomozók rövid időn belül azonosították. A 22 éves, gerdei P. Mercédeszt, a 22 éves, bábonymegyeri P. Albertet, továbbá három pusztaszemesi lakost, a 18 éves V. Patrikot, a 44 éves V. Csabát és a 41 éves Sz. Tamás Róbertet otthonaikban a rendőrök elfogták és bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, valamint a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságra.

A nyomozók a kaposvári, gedrei, pusztaszemesi lakosokat lopás bűntett, a bábonymegyeri lakost bűnpártolás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanúsítottak közül a rendőrök öt embert őrizetbe vettek és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuknak indítványozására. P. Albert az eljárás további szakaszában szabadlábon védekezhet.

A kihallgatások alkalmával a nyomozók megállapították, hogy az ellopott, közel 25 millió forintból a gyanúsítottak lakásrészletet fizettek be, személygépjárművet vásároltak. Több alkalommal is a napi szükségleteikhez fontos eszközöket, ételt, italt is vásároltak, továbbá szobákat béreltek egy panzióban, valamint egy nővel anyagi ellenszolgáltatás ellenében szexuális kapcsolatot létesítettek. A házkutatások során az ellopott készpénz egy részét megtalálták a nyomozók és több olyan tárgyat is lefoglaltak, amelyeket a gyanúsítottak a pénzből vásároltak.