Sokkoló videó: így lövöldözött a rabló az M7-es benzinkútjain

Beszámolt a csütörtök hajnali sorozatrablásról a rendőrség, sőt videót is közzétett, amelyen az látható, hogy a később öngyilkosságot elkövető férfi az egyik M7-es benzinkúton lövöldöz.

Varga Péter rendőr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, hogy az elkövető hajnali 3 óra után néhány perccel jelent meg egy Audival egy budaörsi benzinkútnál, és fegyverrel megfenyegette az alkalmazottakat, majd a bevétel átadását követelte tőlük.

A férfi a pénz átvételét követően továbbhajtott a tárnoki lehajtónál található üzemanyagtöltő állomáshoz, majd fegyverével ott is készpénz átadására szólította fel a dolgozókat. Negyed órával később hajtott át Fejér megyébe, ahol a Váli-völgyi, valamint a velencei lehajtónál található benzinkutakat is kirabolta. A férfi követelésének nyomatékosítása érdekében minden helyszínen lövéseket is leadott, de a lövések miatt személyi sérülés nem történt.

A férfi a megszerzett pénzzel az M7-es autópályán Siófokig menekült, majd végül a 7-es számú főúton haladt vissza, Székesfehérvár felé. Pest, Fejér és Somogy megye rendőrei követték a férfit, aki menekülése során Székesfehérváron, a 63-as és a 8-as főút kereszteződésében található körforgalomban balesetet szenvedett, a járművével tovább közlekedni már nem tudott, majd egy vadászfegyverrel 4 óra 20 perc körül öngyilkosságot követett el.

Kiderült, hogy a bűncselekmények elkövetője egy 18 éves bonyhádi lakos, aki előző este öngyilkossági szándékú búcsúlevelet hagyott hátra, majd magához vette édesapja engedéllyel tartott fegyvereit, valamint lőszereit, és távozott otthonról az édesapja tulajdonát képező gépjárművel.

