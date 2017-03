Ma pont kerülhet a 14 éve húzódó Kulcsár-ügy végére - ez történt eddig

A Kulcsár-ügy előzménye, hogy 2003 tavaszán a Pannonplast Rt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (PSZÁF) fordult a cégben történt befolyásszerzés miatt. A felügyelet a K and H Banknál és brókercégénél, a K and H Equitiesnél tartott helyszíni vizsgálat során - ekkor még tanúként - meghallgatta Kulcsár Attilát, az Equities vezető brókerét is.

A botrány akkor pattant ki, amikor 2003. június 16-án, egy nappal a befolyásszerzésről szóló PSZÁF-határozat nyilvánosságra hozatala előtt ismeretlen tettesek megverték Szász Károlyt, a szervezet elnökét.

A K and H Bank belső vizsgálata július 4-én Kulcsár Attilával kapcsolatba hozható súlyos szabálytalanságokat tárt fel a brókercégnél, a bank ezért feljelentést tett.

2003. július 7. - Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)

sikkasztás bűntettének alapos gyanúja miatt elrendelte a nyomozást a brókercéggel szemben,

amely öt év alatt 60-70 ügyfélnek okozhatott több milliárd forintos kárt.

A külföldön tartózkodó Kulcsár Attila 9-én közölte: nyomásgyakorlásra vállalta a teljes felelősséget, szerinte az ügyben banki vezetők is érintettek. Másnap az erkölcsi felelősségre hivatkozva lemondott Rejtő E. Tibor, a K and H Bank vezérigazgatója.

2003. július 17. - Kulcsár Attila nem jelent meg gyanúsítotti kihallgatásán. A brókert az ORFK által kiadott nemzetközi elfogatóparancs nyomán még aznap elfogták Bécsben, de csak majd 2004. március 30-án hozták haza. Előzőleg, 2003 szeptemberében bűnrészesség gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték Rejtő E. Tibort is, a botránynak addigra már nyolc gyanúsítottja lett.

2004. június 2. - Kulcsár Attila, aki csak az ügyészek előtt volt hajlandó nyilatkozni, feltáró jellegű, magára és másokra is terhelő vallomásokat tett. A bróker szeptember 30-án házi őrizetbe került, majd 2005. július 13-án tovább enyhítették a kényszerintézkedést: lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el ellene.

2005. május 5. - A Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú határozatában 38 magán-, illetve jogi személy vagyonát, vagyonrészét zárolta összesen több mint egymilliárd forint értékben. Július 12-én 31 esetben megszüntették az intézkedést.

2005. augusztus 24. -

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt Kulcsár Attila és 20 társa ellen sikkasztás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények miatt.

Az elsőrendű vádlott Kulcsár Attila, a K and H Equities brókercégének volt ügyvezető igazgatója, a másodrendű vádlott Rejtő E. Tibor, a K and H Bank volt vezérigazgatója, a harmadrendű vádlott Kerék Csaba, a Britton Kft. korábbi ügyvezető igazgatója volt. A vádirat szerint Kulcsár 1998 és 2003 között rendkívül magas hozamokat ígérve, offshore cégeken keresztül jogosulatlanul forgatta az ügyfelek, köztük állami vállalatok, önkormányzatok pénzét. A sikkasztás elkövetési értéke mintegy 23 milliárd, az okozott kár 8,3 milliárd forint volt. A büntetőper 2006. május 3-án kezdődött meg a Fővárosi Bíróságon.

2008. augusztus 28. -

A Fővárosi Bíróság első fokú ítéletében Kulcsár Attilát nyolc év börtönre és 230 millió forint vagyonelkobzásra ítélte.

A vádlottak közül még hatan - Kerék Csaba, El Abed Hassan szíriai pénzváltó, Bitvai Miklós, az Állami Autópálya-kezelő volt vezérigazgatója, Garamszegi Gábor, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettese, Bende Péter és Schönthal Henrik üzletember kaptak többévnyi letöltendő szabadságvesztést. Rejtő E. Tibort és Dunai Györgyöt, a Betonút Rt. volt vezérigazgatóját felmentették.

2010. május 27. - A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megalapozatlanság és súlyos eljárási hibák miatt hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, és új elsőfokú eljárásra utasított, egyúttal megszüntette Kulcsár Attila korábban ismét elrendelt előzetes letartóztatását, és lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.

2010. december 1. - A Fővárosi Bíróságon (2012-től Fővárosi Törvényszék) megkezdődött az új elsőfokú eljárás, a fellebbezések folytán az eredeti 24 vádlott közül 18 ügyében. Kulcsár Attila ellen 2011. február 11-én a bíróság az előzetesben, illetve házi őrizetben töltött idő hosszúságára való tekintettel jogerősen megszüntetett minden kényszerintézkedést.

2015. december 29. - A Fővárosi Törvényszék a megismételt eljárásban hozott első fokú ítéletében Kulcsár Attilát hat év hat hónap börtönre és 230 millió forintos vagyonelkobzásra ítélte sikkasztás és más bűncselekmények miatt. A törvényszék felmentette a bűnsegédként elkövetett sikkasztás vádja alól Rejtő E. Tibort, a vesztegetés vádja alól pedig Forró Tamás vállalkozót, újságírót. A vádlottak közül Kulcsár mellett még néhányan kaptak letöltendő szabadságvesztést, köztük sikkasztás miatt Kerék Csaba másodrendű vádlott 3 év 9 hónapot, a többiek 2 évet vagy annál kevesebbet. Több vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, illetve felmentettek. A törvényszék néhány vádlott és számos cég esetében rendelt el vagyonelkobzást, amely összességében sokmilliárdos nagyságrendet tett ki. Az ítélet ellen a vád és a védelem is fellebbezett.

2017. március 20. -

A Fővárosi Ítélőtábla nevében eljáró Debreceni Ítélőtáblán megkezdődött a tizennégy éve húzódó brókerügy másodfokú tárgyalása.

A bíróság nem tartotta indokoltnak az ügy előadását (részletes ismertetését), ugyanakkor végzésben rögzítette, hogy Kulcsár Attila elsőrendű és Kerek Csaba másodrendű vádlott esetében a sikkasztás vádját többrendbeli, folytatólagosan elkövetett sikkasztásra változtatta.