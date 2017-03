Figyelőszolgálattal kapták el a budapesti "láthatatlan" betörőket

December óta fosztogatta a józsefvárosi lakásokat egy betörőcsapat.

- A betörők hang nélkül nyitottak ajtókat, aranyat, készpénzt, kicsi, de annál értékesebb műszaki cikkeket vittek el. Senki nem látta őket, senkinek nem tűntek fel. Figyelőszolgálatot szerveztünk az érintett városrészben - mondta el a police.hu közleménye szerint Molnár Gábor alezredes.

Az akciócsoport tagjai és a kerületi nyomozók a térfigyelő kamerák több száz órányi felvételét nézték át, keresve az összefüggéseket, többször feltűnő embereket, járműveket. A betörők tudatosan mindig olyan lakásokat kerestek, amik a társasházak folyosóinak végén, elszigetelt, árnyékos, nehezen belátható részén vannak. Arra is figyeltek, hogy a lakás előtt ne legyen biztonsági kamera. Ahol lehetett, zártörővel nyitottak, süllyesztett zár esetén feszítővasat használtak.

– A felderítéskor megtudtuk, mindig ellenőrizték a lakást a betörés előtt, kopogtak, figyelőjük is volt, nehogy meglepjék őket – folytatta az alezredes. – Kisakkoztuk, merre hagyhatták el a betörések után a helyszínt, az akciósok bejárták a menekülési útvonalakat, beszerezték az ott levő ipari kamerák felvételeit is. Ezek alapján találtak három férfit, akik rendszeresen szerepeltek a betörések időpontjában készült képeken. Találtunk két autót is, amik mindig ott voltak, ahol ez a trió járkált, rendszámtöredék alapján sikerült ezeket azonosítani. Bár a kocsik rokonok nevén voltak nyilvántartva, március elején már sejtettük, a budapesti D. Gyula (39) szervezett új csapatot. R. József (34) volt a sofőr, D. Ferenc (34) és H. Iván (23) fővárosi lakosok nyitották ki a lakásokat. Jól öltözöttek voltak, aktatáskában vitték a betörőszerszámot, hozták ki a zsákmányt. Mindig volt menekülési terv is, ha nem jutnának el az autóig, villamos-, buszmegállóhoz közeli lakásokat választottak. Soha nem indultak el otthonról szerszámmal, bérelt lakásban tartották a feszítővasat. Minden akció előtt futottak egy biztonsági kört kis utcákban, hirtelen megfordulva, belső sávban araszolva, hogy észrevegyék, ha követné őket valaki - mondta el Molnár Gábor.

Fotó: police.hu

A zsarukat viszont nem tudták lerázni. Március 17-én este a betörők autója az Üllői úton parkolt le, a sofőr járó motorral várta társait. A zsaruk észrevétlenül körülvették a kocsit. Nemsokára feltűnt a három betörő, akik az utcán pénzt számoltak, illetve osztottak szét. Amikor beültek az autójukba, elfogták őket, zsebükben ott volt a frissen szerzett zsákmány.

Bár nem akartak beszélni, a rendőrök 20 percen belül megtalálták azt a Kinizsi utcai lakást, ahová betörtek, a sértett azonosította értéktárgyait.

Meglett az a speciális feszítővas is, melynek nyomát a Józsefvárosban több feltört lakás ajtaja őrizte.

A VIII. Kerületi Rendőrkapitányság lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított ellenük eljárást, a bíróság március 19-én elrendelte előzetes letartóztatásukat.