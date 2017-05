Rengeteg hamis parfümre bukkantak

Egy vállalkozás különböző, Európai Unión kívülről származó áruféleség vámkezelését kérte a dél-budapesti BILK vámudvarban. A termékek között 55 ezer darab különféle márkanévvel ellátott parfüm is volt. Az árunyilatkozat feldolgozásakor a NAV munkatársai úgy döntöttek, hogy áruvizsgálatot is tartanak, mert a megközelítőleg 2 millió forint értékűnek feltüntetett termékekről azt feltételezték, hogy azok hamisak. Az eredeti márkajelzésű parfümök értéke ugyanis ilyen mennyiségnél ennek a többszöröse is lehet - közölte az adóhatóság.

A NAV pénzügyőrei értesítették a jogtulajdonosok képviselőit és a szállítmányt visszatartották. A jogtulajdonos megerősítette a pénzügyőrök gyanúját, akik ezért az illatszereket lefoglalták és megsemmisítették.