Keveset tudni az új balatoni élményparkról

A beruházásról azóta semmit sem lehet hallani, ezért Harangozó Gábor, az MSZP országgyűlési képviselője írásbeli kérdéssel fordult Seszták Miklós fejlesztési miniszterhez. A válaszból - amelyet Fónagy János államtitkár jegyez - azonban mindössze az derült ki, hogy noha a pénz már odaítélték, pontos tervek még nincsenek - írta a Magyar Nemzet.

Az írásbeli felelet szerint akár több helyszínen több élménypont kialakítása is megvalósulhat a tematikus élményparkra szánt 17 milliárd forintból. Fónagy János azt állította, hogy a projektjavaslatok értékelése során azt is figyelembe veszik majd, hogy a tervezett fejlesztések a térségen belül pontosan hol fejthetik ki leghatékonyabban az elvárt turisztikai hatást, valamint hogy hol tudnak a későbbiekben piaci alapon, állami támogatás nélkül is működni.

A kormány a Balatonnal kapcsolatos beruházásokra összesen 365 milliárd forintot költ, nagyobbrészt uniós forrásokból.

